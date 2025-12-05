За неделю в Башкирии скакнули цены на лук, картофель и муку

В Башкирии за неделю подорожали лук, картофель и мука. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 24 ноября по 1 декабря репчатый лук подорожал на 4,09%. На этой неделе их средняя цена составила 33,26 рубля. Также жителям республики на 1,41% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 32,45 рублей) и на 1,13% за пшеничную муку (45,07 рубля).
Однако на этой неделе на 2,39% подешевели крупа гречневая-ядрица (48,52 рубля), на 1,76% — сухие молочные смеси для детского питания (1207,04 рубля), на 1,41% — овощные консервы для детского питания (655,09 рубля).
