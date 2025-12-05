Кошелев предложил сделать психическое насилие отягчающим обстоятельством

В Госдуме призвали добавить в УК РФ определение психического насилия и признать его отягчающим обстоятельством. Речь идёт об угрозах, шантаже, оскорблениях, психическом принуждении, унижении, жестоком обращении и другом воздействии, которое причиняет вред психическому здоровью человека.
«Следует дополнить Уголовный кодекс такой статьей о психическом насилии и признавать это отягчающим обстоятельством», — сказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, добавив, что такая мера поможет воспрепятствовать реализации злоумышленниками так называемой «схемы Долиной».
Депутат предложил не только внести понятие психического насилия в Уголовный кодекс, но и расширить это понятие, включив интеллектуальное насилие и действия мошенников по введению в заблуждение продавцов вторичного жилья.
Тем временем Верховный суд принял решение привлечь дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к скандалу вокруг продажи недвижимости звезды.
Напомним, певица под влиянием мошенников продала элитное жильё в Москве и отдала деньги злоумышленникам. Позже суд вернул недвижимость звезде, но вот деньги, больше ста миллионов рублей, Долина добросовестной покупательнице возвращать не стала. Это породило вал подобных дел по всей стране. Алгоритм аферы стали называть «схема Долиной» или «казус Долиной».