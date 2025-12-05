Кошелев предложил сделать психическое насилие отягчающим обстоятельством

Напомним, певица под влиянием мошенников продала элитное жильё в Москве и отдала деньги злоумышленникам. Позже суд вернул недвижимость звезде, но вот деньги, больше ста миллионов рублей, Долина добросовестной покупательнице возвращать не стала. Это породило вал подобных дел по всей стране. Алгоритм аферы стали называть «схема Долиной» или «казус Долиной».