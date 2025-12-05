Российские подразделения в зоне специальной военной операции активно и эффективно применяют новые тактики для выявления позиций Вооруженных сил Украины и скрытного проникновения в их тылы. Об этом aif.ru сообщил подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.
Герои-одиночки.
Главной находкой стало смещение акцента с действий крупных подразделений на работу мобильных и почти невидимых групп.
«Мы уже отошли от крупных подразделений, сейчас работают боевые двойки, тройки, которые просачиваются через оборонительную линию противника, заходят к ним в тыл и выбивают бойцов ВСУ с занимаемых позиций с разных сторон, в том числе и с тыла», — отметил эксперт.
Такие методы деморализуют противника, сея панику и неразбериху на передовой, что напрямую влияет на эффективность обороны ВСУ.
Ярким примером стала недавняя операция в Шахтёрском районе Красноармейска (Покровска).
Как ранее рассказывал один из командиров группировки «Центр» Тельман Уралбаев, российские бойцы, используя темноту и маскировку, сумели буквально «слиться с нагретым асфальтом» и остаться незамеченными при заходе в тыл.
Их скрытное проникновение позволило спровоцировать хаос в рядах противника, что привело к тому, что украинские военные в панике открыли огонь по своим же позициям.
Огневые точки-обманки.
Андрей Марочко подчеркнул, что сегодня активно используются квадрокоптеры и роботизированные комплексы, которые играют роль как разведчиков, так и «приманок».
«Российские военные ставят огневые точки с дистанционным управлением, противник думает, что там находится личный состав, пытается накрыть все это своими огневыми средствами, а мы таким образом выявляем эти огневые средства и поражаем», — пояснил эксперт.
Этот метод позволяет с минимальными рисками для личного состава выявлять и подавлять вражеские огневые позиции.
При этом Марочко подчеркнул, что арсенал новых тактических приёмов, применяемых российскими войсками для рейдов в тыл противника, гораздо шире, но подробно раскрывать их детали было бы неразумно.
«Сейчас огромнейшее количество всевозможных новшеств на линии боевого соприкосновения. Но я считаю нецелесообразным рассказывать о них, потому что это идет на руку противнику», — заявил он.
Эта сдержанность указывает на постоянное развитие и адаптацию тактик в ответ на меняющиеся условия боя.
Действия российских войск на передовой характеризуются гибким сочетанием проверенной тактики малых штурмовых групп, высочайшего уровня полевой выучки бойцов и применения новых технологий.
Всё это создаёт серьёзные проблемы для обороны ВСУ, в условиях неопределённости, дезориентации и постоянной угрозы с неожиданных направлений.