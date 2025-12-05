Ричмонд
Ещё в двух районах Омской области введён карантин

Вирус бешенства обнаружили у животных в Омском и Павлоградском районе.

Источник: Freepik

В Омской области вновь объявлен карантин из-за вспышек смертельно опасного заболевания. Вирус бешенства обнаружили у животных в посёлке Речной Омского района и в личном подсобном хозяйстве в деревне Пашенная Роща Павлоградского района. Режим ограничений в этих населённых пунктах будет действовать до 2 февраля 2025 года.

На этот срок территории объявлены неблагополучными. Спецслужбы проведут комплекс мероприятий: от вакцинации домашних и сельхозживотных до регулирования численности диких зверей, чтобы локализовать угрозу и не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Эпизоотическая ситуация в регионе остаётся напряжённой. Только в Омском районе это уже восьмой случай заражения с сентября текущего года. Ранее вспышки фиксировали в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском и Калачинском районах.

Ранее мы писали о третьем введении карантина на территории Калачинска. Первый был установлен в конце ноября после нападения заражённой лисы на местную жительницу.