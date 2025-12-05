Ещё в двух районах Омской области введён карантин

В Омской области вновь объявлен карантин из-за вспышек смертельно опасного заболевания. Вирус бешенства обнаружили у животных в посёлке Речной Омского района и в личном подсобном хозяйстве в деревне Пашенная Роща Павлоградского района. Режим ограничений в этих населённых пунктах будет действовать до 2 февраля 2025 года.