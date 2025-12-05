Новую «Парту Героя» открыли в школе Комсомольска-на-Амуре

Антон Краморов погиб 20 июля 2022 года при выполнении боевого задания в районе проведения специальной военной операции. В тот трагический для города день 12 сотрудников комсомольского ОМОН погибли при исполнении служебного долга, защищая мирных жителей Донбасса. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность старший лейтенант полиции Антон Краморов и его товарищи были посмертно награждены орденами Мужества.