Открытие очередной «Парты Героя» состоялось в школе № 50 Комсомольска-на-Амуре в память о выпускнике этой школы — сотруднике ОМОН «Ураган» старшем лейтенанте полиции Антоне Краморове, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю. В торжественной церемонии открытия парты приняли участие личный состав комсомольского ОМОН, преподаватели и ученики школы.
Антон Краморов погиб 20 июля 2022 года при выполнении боевого задания в районе проведения специальной военной операции. В тот трагический для города день 12 сотрудников комсомольского ОМОН погибли при исполнении служебного долга, защищая мирных жителей Донбасса. Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность старший лейтенант полиции Антон Краморов и его товарищи были посмертно награждены орденами Мужества.
Новую «Парту Героя» открыли в школе Комсомольска-на-Амуре. Фото: Предоставлено пресс-службой Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
За «Партой Героя» отныне будут сидеть лучшие ученики школы. Это станет своего рода поощрением за успехи в учёбе и общественной деятельности.
Образовательные учреждения Хабаровского края активно участвуют в реализации федерального проекта «Парта Героя». Его цель — в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что «Парта Героя» появилась в школе села Галкино Хабаровского района и увековечила имя участника Великой Отечественной войны Кузьмы Даниловича Бузыкина.