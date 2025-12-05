Детям-сиротам Хабаровского края увеличат компенсацию за аренду жилья

С 1 января 2026 года ежемесячная компенсация за аренду жилья детям-сиротам в Хабаровском крае будет увеличена, — сообщает телеграм-канал Законодательной Думы Хабаровского края.
На заседании постоянного комитета по вопросам социальной политики депутаты поддержали соответствующий законопроект. С нового года размер компенсации вырастет: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 10 до 15 тысяч рублей, в административных центрах муниципальных округов и районов края — с 5 до 10 тысяч, в остальных населённых пунктах — с 2,7 до 5 тысяч рублей.
«Считаю, что шаг, который мы сегодня делаем, очень важен для поддержки этой группы населения. Да, понимаем, что это не стопроцентная компенсация, но тем не менее это значительный вклад в повышение уровня социальной защищенности детей-сирот», — подчеркнул председатель комитета по вопросам социальной политики Андрей Субботин.
Ежегодно около 1800 детей-сирот региона обращаются за выплатами, связанными с арендой жилья. В 2026 году на компенсацию планируется направить примерно 188 млн рублей, что на 22,5 млн больше, чем в текущем году. Это повышение станет первым с 2014 года.
Новый размер компенсации позволит детям-сиротам и их опекунам легче оплачивать аренду, снижая финансовую нагрузку и поддерживая более стабильные условия проживания. Законопроект теперь будет рассматриваться на следующем этапе законодательного процесса в Закдуме края.