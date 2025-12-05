Детям-сиротам Хабаровского края увеличат компенсацию за аренду жилья

На заседании постоянного комитета по вопросам социальной политики депутаты поддержали соответствующий законопроект. С нового года размер компенсации вырастет: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре с 10 до 15 тысяч рублей, в административных центрах муниципальных округов и районов края — с 5 до 10 тысяч, в остальных населённых пунктах — с 2,7 до 5 тысяч рублей.