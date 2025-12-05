Умер «крестный отец» одной из денежных реформ в России экс-глава ЦБ Сергей Дубинин: что известно об экономисте

4 декабря на 75-м году жизни умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин. Об этом сообщили в Центробанке РФ.
Регулятор выразил соболезнования родным и близким экономиста, который руководил ЦБ «в сложный для экономики и финансового сектора страны период». В сообщении ЦБ подчеркивают, что Дубинин внес большой вклад в стабилизацию экономической программы, в вывод экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода.
О том, когда и где состоятся прощание и похороны Дубинина, не сообщается. Также не раскрываются причины смерти экономиста.
Яркая трудовая деятельность Дубинина приходится на 90-е годы прошлого века. Так, в 1992—1993 годы был зампредседателя Госкомитета по экономическому сотрудничеству с государствами — членами СНГ. С марта 1993 года по январь 1994 года занимал должность первого заместителя министра финансов РФ Бориса Федорова. С 11 октября 1995 года по 11 сентября 1998 года возглавлял Центробанк.
Напомним Сергей Дубинин был не только руководителем регулятора, но и «крестным отцом» последней русской денежной реформы. В интервью KP.RU несколько лет назад экономист рассказал, нужна ли была деноминация. Кроме того, он признался, что знал о надвигающемся дефолте и часто предупреждал об этом. Создавалась даже чрезвычайная комиссия под руководством Чубайса, который был тогда министром финансов.
В последние годы Дубинин выступал с экспертными оценками текущей экономической ситуации в стране и мире. Так, экономист выражал уверенность, что на данный момент у Запада нет юридической процедуры, которая позволит разморозить российские активы, заблокированные после начала спецоперации. И сама эта разморозка, заверял тогда эксперт, займет длительное время.
В мае этого года на 88-м году жизни умер Виктор Геращенко, российский финансист и бывший глава Центрального Банка России. Геращенко также являлся последним председателем Государственного банка СССР. Под руководством экономиста ЦБ России удалось стабилизировать курс рубля, что повлияло на рост экономики в стране.