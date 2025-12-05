Умер «крестный отец» одной из денежных реформ в России экс-глава ЦБ Сергей Дубинин: что известно об экономисте

Напомним Сергей Дубинин был не только руководителем регулятора, но и «крестным отцом» последней русской денежной реформы. В интервью KP.RU несколько лет назад экономист рассказал, нужна ли была деноминация. Кроме того, он признался, что знал о надвигающемся дефолте и часто предупреждал об этом. Создавалась даже чрезвычайная комиссия под руководством Чубайса, который был тогда министром финансов.