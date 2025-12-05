Тиктокер помог 88-летнему ветерану, который был вынужден работать на пенсии

Американский ветеран, потерявший пенсию и оставшийся без сбережений, получил внезапную поддержку — пользователи сети собрали для него более миллиона долларов (около 90 млн рублей) после публикации его трогательного признания о проблемах.
Эд Бамбас, 88-летний бывший военнослужащий, работает кассиром в продуктовом магазине в городе Брайтон, штат Мичиган. Он рассказал, что трудится по 40 часов в неделю, потому что его доходов не хватает для оплаты повседневных расходов. Бамбас ушёл на пенсию из General Motors в 1999 году, однако спустя годы, после банкротства компании, лишился пенсионных выплат. К тому моменту он успел обустроить жизнь, но ситуация изменилась резко и болезненно.
В тот же период тяжело заболела его жена Джоан, с которой он прожил более полувека. Чтобы покрыть медицинские счета, Бамбас продал дом и практически всё имущество. Семь лет назад супруга умерла, и ветеран остался один без финансовой подушки безопасности.
После публикации интервью австралийским блогером Самуэлем Вайденхофером была открыта страница для пожертвований. К утру среды сумма превысила 1,18 млн долларов. Инициатор сбора подчеркнул, что история ветерана — напоминание о трудностях, с которыми сталкиваются пожилые американцы, особенно бывшие военные, передает The New York Post.
Среди тех, кто обратил внимание на ситуацию, оказались известные музыканты и финансисты. Певец Чарли Пут публично поддержал ветерана и сделал пожертвование, крупнейший вклад в 10 тысяч долларов внёс управляющий хедж-фондом Билл Акман.
Видео, в котором Бамбас рассказывает о своей жизни, набрало более 5 миллионов просмотров и более 600 тысяч лайков. Сам ветеран признался, что не видел ролик — он пользуется простым раскладным телефоном и не имеет аккаунтов в соцсетях.
