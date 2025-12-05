Тиктокер помог 88-летнему ветерану, который был вынужден работать на пенсии

Эд Бамбас, 88-летний бывший военнослужащий, работает кассиром в продуктовом магазине в городе Брайтон, штат Мичиган. Он рассказал, что трудится по 40 часов в неделю, потому что его доходов не хватает для оплаты повседневных расходов. Бамбас ушёл на пенсию из General Motors в 1999 году, однако спустя годы, после банкротства компании, лишился пенсионных выплат. К тому моменту он успел обустроить жизнь, но ситуация изменилась резко и болезненно.