Закон о тринадцатой пенсии внесли в Госдуму

Размер такой доплаты в случае принятия законопроекта будет равен размеру страховой пенсии по старости гражданина, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума. По расчетам депутатов, в 2025 году такая доплата могла бы составить около 22 875 рублей.