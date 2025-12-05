Закон о тринадцатой пенсии внесли в Госдуму

Выплата тринадцатой пенсии пенсионерам к концу года становится все более реальной. Как сообщает «Российская газета», законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.
Размер такой доплаты в случае принятия законопроекта будет равен размеру страховой пенсии по старости гражданина, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума. По расчетам депутатов, в 2025 году такая доплата могла бы составить около 22 875 рублей.
Если инициатива будет одобрена, то выплаты начислятся в автоматическом режиме без необходимости подавать документы или заявления. Авторы считают, что эта доплата поможет решить насущные финансовые проблемы, накопившиеся к концу года.
В частности, это оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги и покупка необходимых лекарств. Разработчики закона напоминают, что эта мера станет важной в деле защиты поколения, которое работало на развитие страны.
Конкретные расчеты, сколько денег понадобится на выплаты тринадцатой пенсии, в документах не приводятся. Однако депутаты предупреждают, что это в любом случае потребует новых бюджетных ассигнований.