Закон о тринадцатой пенсии внесли в Госдуму

Депутаты рассмотрят инициативу о дополнительной выплате, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Выплата тринадцатой пенсии пенсионерам к концу года становится все более реальной. Как сообщает «Российская газета», законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Размер такой доплаты в случае принятия законопроекта будет равен размеру страховой пенсии по старости гражданина, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума. По расчетам депутатов, в 2025 году такая доплата могла бы составить около 22 875 рублей.

Если инициатива будет одобрена, то выплаты начислятся в автоматическом режиме без необходимости подавать документы или заявления. Авторы считают, что эта доплата поможет решить насущные финансовые проблемы, накопившиеся к концу года.

В частности, это оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги и покупка необходимых лекарств. Разработчики закона напоминают, что эта мера станет важной в деле защиты поколения, которое работало на развитие страны.

Конкретные расчеты, сколько денег понадобится на выплаты тринадцатой пенсии, в документах не приводятся. Однако депутаты предупреждают, что это в любом случае потребует новых бюджетных ассигнований.