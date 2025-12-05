Ричмонд
Женщина в США застрелила любовника, попытавшегося разорвать отношения

В американском штате Алабама полиция арестовала 64-летнюю женщину, которая застрелила любовника после секса в парке. Об этом сообщил портал Al.com.

В американском штате Алабама полиция арестовала 64-летнюю женщину, которая застрелила любовника после секса в парке. Об этом сообщил портал Al.com.

Останки 64-летнего мужчины обнаружили 30 ноября на улице американского города Бирмингем. Причиной его смерти были пулевые ранения. Полицейские изучили телефон мужчины и установили, что он часто общался с одной женщиной. Ее машина также попала на записи камер видеонаблюдения в районе места происшествия.

После задержания она рассказала, что мужчина был ее любовником. 30 ноября они встретились в парке и занялись сексом. После этого он попытался разорвать отношения.

По словам американки, это так ее разозлило, что она не выдержала, достала пистолет и три раза выстрелила в возлюбленного. После этого женщина избавилась от телефона, сказано в статье.

Суд присяжных признал американку виновной в убийстве экс-супруга, пишет The New York Post. Пара поженилась в 2012 году, но через шесть лет развелась. Позже женщина вышла замуж за сына бывшего мужа. В августе 2023 года мать мужчины обнаружила его расчлененное тело, завернутое в одеяла и обработанное химикатами.