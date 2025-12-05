В Красноярске обсудили концепцию нового кафедрального собора на Стрелке

К обсуждению по видеосвязи присоединился Алексей Капустин, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ. Он передал высокую оценку московских специалистов, назвал выбранную для собора площадку «исключительной по градостроительному потенциалу» и подтвердил готовность МАРХИ сопровождать проект на всех этапах.