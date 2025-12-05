В Красноярске обсудили концепцию нового кафедрального собора на Стрелке

Мероприятие объединило представителей органов власти, Церкви и экспертного сообщества.
Сессию открыл сенатор Совета Федерации от Красноярского края Александр Усс, подчеркнув, что будущий собор должен стать современным общественным пространством, открытым городу. Он отметил, что объект находится на финальной стадии экспертизы, а после публичных слушаний в январе начнется строительство.
Отдельное внимание участники уделили стилобатной части будущего комплекса — пространству, где предполагается разместить культурно-просветительские и общественные функции, усиливающие значение собора как центра городской жизни.
К обсуждению по видеосвязи присоединился Алексей Капустин, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ. Он передал высокую оценку московских специалистов, назвал выбранную для собора площадку «исключительной по градостроительному потенциалу» и подтвердил готовность МАРХИ сопровождать проект на всех этапах.
По итогам сессии решено сформировать рабочую группу, которая конкретизирует предложения. Участники сошлись во мнении, что новый собор должен стать значимым культурным и общественным центром, сообщили в Красноярской митрополии.