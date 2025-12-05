Головкин включен в Международный зал славы бокса

Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, многократный чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (2010−2018, 2022−2023), IBF (2015−2018, 2019−2023), IBO (2011−2018, 2019−2023), WBC и The Ring, с 21 успешной защитой титулов — рекордом среди средневесов; также среди его достижений семикратное чемпионство Казахстана, золото чемпионата мира среди молодежи (2000), Восточно-Азиатских игр (2001), Азиатских игр (2002), серебро Олимпиады-2004 в Афинах и командного Кубка мира (2002), а также рекорд Гиннесса по проценту нокаутов (91,67%) в среднем весе, премия «Легенда бокса» (2018) и государственные награды: ордена «Барыс» I степени (2025), «Парасат» (2011), «Курмет» (2004), медали «За трудовое отличие» (2002) и «За отличие в обеспечении правопорядка» (2019).