Головкин включен в Международный зал славы бокса

Астана. 5 декабря. КазТАГ — Казахстанский спортсмен Геннадий Головкин включен в Международный зал славы бокса, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Источник: РИА "Новости"

«Геннадий Головкин официально включен в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame)! Впервые в истории представитель Казахстана удостоен этого почетного статуса. Легендарный путь: от успешной любительской карьеры до одного из самых доминирующих чемпионов среднего веса XXI века!» — говорится в сообщении.

Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, многократный чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (2010−2018, 2022−2023), IBF (2015−2018, 2019−2023), IBO (2011−2018, 2019−2023), WBC и The Ring, с 21 успешной защитой титулов — рекордом среди средневесов; также среди его достижений семикратное чемпионство Казахстана, золото чемпионата мира среди молодежи (2000), Восточно-Азиатских игр (2001), Азиатских игр (2002), серебро Олимпиады-2004 в Афинах и командного Кубка мира (2002), а также рекорд Гиннесса по проценту нокаутов (91,67%) в среднем весе, премия «Легенда бокса» (2018) и государственные награды: ордена «Барыс» I степени (2025), «Парасат» (2011), «Курмет» (2004), медали «За трудовое отличие» (2002) и «За отличие в обеспечении правопорядка» (2019).

На профессиональном ринге Головкин провел 45 боев: 42 победы (37 нокаутами), два поражения и одна ничья.