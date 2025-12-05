«Вашингтон должен дать ответ»: СМИ узнали о тайном звонке лидеров ЕС Зеленскому

В понедельник Зеленский обсуждал этот вопрос по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Европейцы подчеркнули, что ключевую роль в любых договорённостях должны играть именно американцы. Макрон, в частности, заявил, что Вашингтону нужно ясно обозначить, как именно он планирует защищать Украину.