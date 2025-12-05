«Вашингтон должен дать ответ»: СМИ узнали о тайном звонке лидеров ЕС Зеленскому

В понедельник Зеленский обсуждал этот вопрос по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Европейцы подчеркнули, что ключевую роль в любых договорённостях должны играть именно американцы. Макрон, в частности, заявил, что Вашингтону нужно ясно обозначить, как именно он планирует защищать Украину.
Переговоры между Москвой и Вашингтоном уже идут. На этой неделе президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стивена Уиткоффа и обсудил американский мирный план. В Кремле назвали диалог содержательным, а успехи российской армии, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, положительно влияют на ход переговоров.
В Москве ясно дают понять, что время для Киева на исходе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пространство для манёвров у Киева сокращается, а продолжение конфликта для него бессмысленно и опасно.
На фоне этого госсекретарь США Марко Рубио ранее отмечал, что европейские страны сами не способны добиться урегулирования украинского конфликта, что лишь подтверждает центральную роль Вашингтона в этом процессе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.