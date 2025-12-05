Ричмонд
На Тюменскую область обрушится резкое похолодание

На территории Тюменской области днем 5 декабря местами температура воздуха опустится до −13 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Синоптики обещают небольшой снег.

«В Тюменской области днем 5 декабря ожидается температура воздуха до −1, −6 градусов, местами до −8, −13. В ночь на 6 декабря в Уватском районе похолодает до −15, −20 градусов, на остальной территории — до −3, −8», — сообщается на сайте управления.

Местами на территории региона прогнозируется небольшой снег, а на дорогах — гололед. Ветер будет дуть со скоростью 4−10 м/с.