На Тюменскую область обрушится резкое похолодание

«В Тюменской области днем 5 декабря ожидается температура воздуха до −1, −6 градусов, местами до −8, −13. В ночь на 6 декабря в Уватском районе похолодает до −15, −20 градусов, на остальной территории — до −3, −8», — сообщается на сайте управления.