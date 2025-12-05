Ричмонд
Мизулина направит в Роскомнадзор письма об ограничении Roblox в РФ

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому ресурсу Roblox на территории РФ.

Источник: Аргументы и факты

Письма, касающиеся ограничения доступа к игровой платформе Roblox на территории Российской Федерации, будут направлены в Роскомнадзор, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что речь идёт о большом количестве фактов. По словам Мизулиной, она получила «десятки тысяч» сообщений о различных сервисах, в том числе Roblox.

«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберём и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — написала Мизулина в Telegram.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к американскому ресурсу Roblox на территории РФ. В ведомстве заявили, что основанием для блокировки стало массовое и неоднократное распространение на платформе материалов, оправдывающих деятельность террористов и экстремистов, а также содержащих призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

