Мизулина направит в Роскомнадзор письма об ограничении Roblox в РФ

Письма, касающиеся ограничения доступа к игровой платформе Roblox на территории Российской Федерации, будут направлены в Роскомнадзор, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она уточнила, что речь идёт о большом количестве фактов. По словам Мизулиной, она получила «десятки тысяч» сообщений о различных сервисах, в том числе Roblox.
«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберём и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — написала Мизулина в Telegram.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к американскому ресурсу Roblox на территории РФ. В ведомстве заявили, что основанием для блокировки стало массовое и неоднократное распространение на платформе материалов, оправдывающих деятельность террористов и экстремистов, а также содержащих призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ*.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.