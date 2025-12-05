Казахстанцы стали чаще жаловаться на авиакомпании

В последнее время растет число жалоб казахстанцев на частые задержки рейсов. На фоне этого инспекторы Авиационной администрации Казахстана провели мониторинг в аэропортах Астаны и Алматы. Директор департамента упрощения формальностей, обслуживания пассажиров и грузов ААК Всеволод Ким отметил, что необходимо учитывать количество выполняемых рейсов и пассажиров. Он также подчеркнул, что часто поступают жалобы на нарушения прав пассажиров в адрес компании FlyArystan.