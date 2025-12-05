Ричмонд
Казахстанцы стали чаще жаловаться на авиакомпании

В Казахстане растет количество жалоб на авиакомпании — людей возмущают неорганизованность персонала и многочасовые ожидания без объяснений, сообщает телеканал 24.kz.

Источник: pixabay.com

Недавно вылетевший из Астаны в Костанай самолет FlyArystan вернулся обратно из-за неблагоприятного метеопрогноза в точке прибытия, который не позволил обеспечить безопасную посадку. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании. После улучшения погодных условий рейс состоялся.

В последнее время растет число жалоб казахстанцев на частые задержки рейсов. На фоне этого инспекторы Авиационной администрации Казахстана провели мониторинг в аэропортах Астаны и Алматы. Директор департамента упрощения формальностей, обслуживания пассажиров и грузов ААК Всеволод Ким отметил, что необходимо учитывать количество выполняемых рейсов и пассажиров. Он также подчеркнул, что часто поступают жалобы на нарушения прав пассажиров в адрес компании FlyArystan.

На совещании в Минтранспорта руководство авиакомпаний и аэропортов поручили улучшить обслуживание и повысить подготовку персонала. В ведомстве подчеркнули, что права и интересы пассажиров остаются приоритетом государственной политики. Эксперты отметили, что пока рынок растет быстрее, чем инфраструктура и сервис, подобные проблемы будут повторяться.

Ранее глава государства провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов, подчеркнув, что их развитие является приоритетным направлением совершенствования транспортно-транзитной сферы.