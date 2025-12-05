Казахстанцы стали чаще жаловаться на авиакомпании

Недавно вылетевший из Астаны в Костанай самолет FlyArystan вернулся обратно из-за неблагоприятного метеопрогноза в точке прибытия, который не позволил обеспечить безопасную посадку. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании. После улучшения погодных условий рейс состоялся.
В последнее время растет число жалоб казахстанцев на частые задержки рейсов. На фоне этого инспекторы Авиационной администрации Казахстана провели мониторинг в аэропортах Астаны и Алматы. Директор департамента упрощения формальностей, обслуживания пассажиров и грузов ААК Всеволод Ким отметил, что необходимо учитывать количество выполняемых рейсов и пассажиров. Он также подчеркнул, что часто поступают жалобы на нарушения прав пассажиров в адрес компании FlyArystan.
На совещании в Минтранспорта руководство авиакомпаний и аэропортов поручили улучшить обслуживание и повысить подготовку персонала. В ведомстве подчеркнули, что права и интересы пассажиров остаются приоритетом государственной политики. Эксперты отметили, что пока рынок растет быстрее, чем инфраструктура и сервис, подобные проблемы будут повторяться.
Ранее глава государства провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов, подчеркнув, что их развитие является приоритетным направлением совершенствования транспортно-транзитной сферы.