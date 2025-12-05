Ричмонд
Ночью 5 декабря над Ростовской областью сбили беспилотники

Система ПВО отразила ночную атаку беспилотников на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 5 декабря над территорией Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. О данном инциденте проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его сообщению, атака БПЛА была направлена по северным районам области. Воздушные цели были нейтрализованы силами противовоздушной обороны в воздушном пространстве над Чертковским и Шолоховским районами.

В результате происшествия пострадавших не зафиксировано. В настоящее время проводится уточнение информации о возможных последствиях на земле. Данные о характере и количестве сбитых беспилотников не приводятся.

