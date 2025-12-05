Хоккейный агент Бабаев рассказал, что Хартли создавал конфликты в «Авангарде»

Бабаев отметил, что Хартли — человек с уникальными подходами к тренерской работе, часто использующий создание внутренней конкуренции. Он также подчеркнул, что, работая в «Авангарде», Хартли часто строил свою работу через конфликты, направленные на мотивацию игроков. «Большая часть его работы была построена на конфликтах, где он к одному относился так, к другому — иначе. Он всегда создавал конкуренцию в коллективе»— сказал Бабаев.