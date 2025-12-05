Хоккейный агент Бабаев рассказал, что Хартли создавал конфликты в «Авангарде»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о работе Боба Хартли в ярославском «Локомотиве». Канадский тренер возглавил команду в межсезонье, и на данный момент она занимает третье место на Западе, набрав 46 очков в 35 матчах.
Бабаев отметил, что Хартли — человек с уникальными подходами к тренерской работе, часто использующий создание внутренней конкуренции. Он также подчеркнул, что, работая в «Авангарде», Хартли часто строил свою работу через конфликты, направленные на мотивацию игроков. «Большая часть его работы была построена на конфликтах, где он к одному относился так, к другому — иначе. Он всегда создавал конкуренцию в коллективе»— сказал Бабаев.
Однако, по его мнению, методы Хартли в «Локомотиве» несколько отличаются. «В “Локомотиве” все иначе. У команды есть свои требования и условия подготовки к играм, которые будут работать через время. Но Хартли — один из лучших специалистов по деталям и разбору игры, и я уверен, что все еще впереди», — отметил Бабаев.
Он также добавил, что когда игроки команды начнут понимать требования Хартли и адаптируются к его методам, «Локомотив» начнет показывать совсем другой хоккей.