Судебные приставы пресекли попытку пронести нож в суд в Хабаровске

В Хабаровске судебные приставы предотвратили попытку пронести нож в здание Индустриального районного суда. Мужчина, пришедший на судебное заседание, сказал, что не имеет при себе запрещенных предметов. Однако при прохождении металлодетектора его реакция насторожила охрану. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".