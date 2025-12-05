Судебные приставы пресекли попытку пронести нож в суд в Хабаровске

В Хабаровске судебные приставы предотвратили попытку пронести нож в здание Индустриального районного суда. Мужчина, пришедший на судебное заседание, сказал, что не имеет при себе запрещенных предметов. Однако при прохождении металлодетектора его реакция насторожила охрану. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
«При дополнительной проверке у 38-летнего мужчины был обнаружен складной нож», — рассказали в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В связи с нарушением правил, сотрудник службы составил протокол об административном правонарушении, и теперь мужчине предстоит заплатить штраф.
Работа судебных приставов по обеспечению порядка в здании суда предотвратила возможные угрозы и обеспечила безопасность всех посетителей.