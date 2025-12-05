Спасатели обследовали полмиллиона кв. метров Енисея в поисках двух рыбаков

Напомним, что с 28 сентября в крае также идут масштабные поиски семьи Усольцевых — бизнесмена Сергея, его супруги Ирины и их пятилетней дочери Арины. Они пропали во время похода к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За два месяца активных поисков не было найдено никаких следов, кроме их автомобиля.