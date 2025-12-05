Спасатели обследовали полмиллиона кв. метров Енисея в поисках двух рыбаков

Краевые спасатели продолжают поиски двух мужчин, пропавших на Енисее в Казачинском районе. Вчера, 4 декабря, они провели масштабное обследование акватории: с помощью эхолота проверили 540 тысяч квадратных метров водной поверхности и 9 километров береговой линии.
К сожалению, несмотря на все усилия, найти пропавших рыбаков пока не удалось. Поисковые работы не прекращаются — сегодня спасатели снова отправятся на реку, чтобы продолжить обследование труднодоступных участков берега и воды.
Напомним, что в Красноярском крае спасатели одновременно ведут поиски трёх групп пропавших: 15-летнего подростка в городе и двух рыбаков на Енисее. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», 3 декабря в ходе поисков мальчика, ушедшего из дома 28 ноября, были обследованы 55 км береговой линии и 100 тысяч кв. метров акватории с помощью эхолота. Результатов пока нет.
Напомним, что с 28 сентября в крае также идут масштабные поиски семьи Усольцевых — бизнесмена Сергея, его супруги Ирины и их пятилетней дочери Арины. Они пропали во время похода к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За два месяца активных поисков не было найдено никаких следов, кроме их автомобиля.
Среди основных версий — несчастный случай (например, падение в старый золотодобывающий шурф), намеренный побег за границу или гибель в тайге после того, как семья заблудилась и попала в сложные погодные условия. Сын Усольцевых Даниил верит, что родители живы, однако многие эксперты склоняются к трагическому исходу.