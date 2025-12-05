Ломка рехабов: почему в Подмосковье массово задерживают сотрудников центров

«История с ВИП-рехабом Антонова странная. Если у нас что-то называется ВИП-рехабом, это значит, что там человек лежит отдельно: в отдельном домике, с отдельным входом, с персоналом, с кухней и с телефоном. А кто-то позвонил якобы, сказал, что его мучают, один на весь рехаб… “- отметил он.