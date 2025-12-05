Ломка рехабов: почему в Подмосковье массово задерживают сотрудников центров

За последние две недели в Подмосковье произошла целая серия громких задержаний сотрудников и владельцев реабилитационных центров. Силовики вскрыли шокирующие факты пыток, избиений и незаконного лишения свободы пациентов, которые пришли туда за помощью.
Цепь событий развивалась стремительно и затронула как элитные заведения, так и обычные центры. Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru назвал эту ситуацию «странной и неожиданной».
Хронология скандалов: от подростков до VIP-клиентов.
События, которые привлекли внимание всего общества, разворачивались одно за другим.
Конец ноября: шок в Дедовске.
Всё началось 23 ноября, когда в реанимацию с тяжёлыми травмами и следами связывания доставили 16-летнего подростка. Это привело к проверке нелегального реабилитационного центра для подростков в Дедовске.
Выяснилось, что в учреждении незаконно удерживались 24 подростка, к которым применяли насилие, избиения и унижения. 28 ноября был задержан организатор сети центров Анна Хоботова. Следственный комитет сообщил о выявленных фактах пыток.
4 декабря: двойной удар по «рехабам».
Следующая волна задержаний накрыла Подмосковье 4 декабря. Правоохранительные органы синхронно провели операции в двух не связанных между собой центрах.
Элитный «Антонов Pro» в Ленинском городском округе (под Видным). Здесь, по данным следствия, насилию подвергались около 30 пациентов в возрасте от 19 до 75 лет. Их незаконно удерживали, ограничивали в еде и воде, применяли физическое и психологическое давление.
Были задержаны восемь сотрудников и основатель сети, известный блогер Максим Антонов.
«Неугасимая надежда» в Егорьевске. Практически одновременно обыски и задержания прошли в этом центре. По информации СМИ, были задержаны владелец центра Виталий Сережкин, его генеральный директор и ещё трое сотрудников. Обвинения аналогичны: незаконное лишение свободы и жестокое обращение.
Таким образом, только по этим трём эпизодам общее число задержанных исчисляется десятками. Следствие считает, что в центрах действовала система насилия под предлогом «лечения».
«Это БДСМ-студия, а не рехаб».
Комментируя эту цепь событий, особенно историю с VIP-центром, врач-нарколог Василий Шуров выразил недоумение. В платных учреждениях, по его словам, логика насилия над пациентом, который сам платит деньги, абсурдна.
«С точки зрения здравой логики, либо родственники, либо сам пациент платят деньги, чтобы его пытали и морили голодом? Это БДСМ-студия, а не рехаб получается. Сейчас в чистом виде сыграли на каких-то стереотипах из 90-х, когда кого-то приковывали к батареям. Но рехаб несёт ответственность за пациента перед родственниками», — отметил эксперт.
Шуров также обратил внимание на специфику VIP-учреждений, где условия обычно кардинально отличаются от описанных в уголовных делах.
«История с ВИП-рехабом Антонова странная. Если у нас что-то называется ВИП-рехабом, это значит, что там человек лежит отдельно: в отдельном домике, с отдельным входом, с персоналом, с кухней и с телефоном. А кто-то позвонил якобы, сказал, что его мучают, один на весь рехаб… “- отметил он.
Эксперт связал происходящее с системной проблемой отрасли — отсутствием должного регулирования и лицензирования.
«Кому все эти задержания нужны — посмотрим. Лицензировать рехабы никто не хочет, соответственно, занимаются этим абы как и абы кто», — заявил Шуров.
Он также отметил, что часто в эту сферу идут бывшие зависимые, на которых общество вешает ярлык: «Антонова сейчас еще “пинают” за то, что он бывший наркозависимый. Ну, а куда им еще идти, если они никому не нужны?».
Системная проблема или череда частных случаев?
Все случаи — это конкретные уголовные дела в Московской области. Они не являются частью некой общероссийской «операции» против реабилитационных центров.
Однако они высвечивают проблемы в сегменте негосударственной реабилитации, где годами существуют «серые» и откровенно криминальные схемы.