В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ

Зюганов предложил установить базовую ставку для учителей не меньше двух МРОТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили установить базовую ставку оплаты труда учителей на уровне не менее двухкратного МРОТ.

Соответствующая инициатива направлена на получение заключения правительства Российской Федерации. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

«Базовый оклад педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений не может быть ниже двухкратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, при условии выработки установленной нормы рабочего времени (часов педагогической работы) за ставку заработной платы», — говорится в тексте законопроекта.

В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что сейчас оплата одной ставки не обеспечивает учителям достаточного уровня дохода. По его словам, учителя сталкиваются с «чудовищными перегрузками» и выгораниями, что ведёт к тому, что учителя уходят из профессии.

«Пора обратить внимание на людей, которые ежедневно несут ответственность не только за обучение, но и за воспитание наших детей, которые являются опорой развития нашего общества. Наша задача — вновь сделать профессию учителя престижной и популярной», — добавил парламентарий.

