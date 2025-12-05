В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ

В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что сейчас оплата одной ставки не обеспечивает учителям достаточного уровня дохода. По его словам, учителя сталкиваются с «чудовищными перегрузками» и выгораниями, что ведёт к тому, что учителя уходят из профессии.