Певица Надежда Бабкина потеряла все свои товарные знаки в России: вот что случилось

Народная артистка РФ Надежда Бабкина потеряла права на все свои товарные знаки, действующие в России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Сообщается, что в сентябре 2025 года истек срок действия товарного знака «Надежда Бабкина», который был зарегистрирован в 2016 году. Также в качестве товарного знака были зарегистрированы инициалы певицы и её личная подпись.
Бабкина могла продавать под этими знаками одежду, обувь, текстиль, головные уборы, сумки, ювелирные изделия и аксессуары.
Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Надежды Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
