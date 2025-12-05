Ричмонд
Певица Надежда Бабкина потеряла все свои товарные знаки в России: вот что случилось

РИА Новости: Истёк срок действия всех товарных знаков Надежды Бабкиной.

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка РФ Надежда Бабкина потеряла права на все свои товарные знаки, действующие в России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Сообщается, что в сентябре 2025 года истек срок действия товарного знака «Надежда Бабкина», который был зарегистрирован в 2016 году. Также в качестве товарного знака были зарегистрированы инициалы певицы и её личная подпись.

Бабкина могла продавать под этими знаками одежду, обувь, текстиль, головные уборы, сумки, ювелирные изделия и аксессуары.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Надежды Бабкиной орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Тем временем певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская призналась, что в социальных сетях наблюдает за чужими новогодними елками. При этом, отметила артистка, у себя дома новогоднее дерево она предпочитает не наряжать.