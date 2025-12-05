Стало известно, что оскандалившуюся Долину выкидывают из новогодних эфиров

Как сообщает журналистка Алена Мартынова, указание о пересмотре новогоднего контента появилось несколько дней назад. Сейчас Долина остаётся лишь в «Голубом огоньке» на «России-1», тогда как её участие в «Песне года» остаётся под вопросом. Источники утверждают, что удаление происходит «без капли сожаления».