Стало известно, что оскандалившуюся Долину выкидывают из новогодних эфиров

По данным сразу нескольких источников, телеканалы приняли решение убрать народную артистку РФ Ларису Долину из праздничных эфиров, исключив даже её упоминания.
Как сообщает журналистка Алена Мартынова, указание о пересмотре новогоднего контента появилось несколько дней назад. Сейчас Долина остаётся лишь в «Голубом огоньке» на «России-1», тогда как её участие в «Песне года» остаётся под вопросом. Источники утверждают, что удаление происходит «без капли сожаления».
Проблемы для певицы усилились после сообщения о том, что из новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» могут вырезать сцену, где она исполняет кавер на популярный хит. Создатели ленты опасаются репутационных рисков на фоне резонансного спора вокруг её квартиры.
В ноябре суд оставил недвижимость за Долиной, признав сделку недействительной. Покупательнице Полине Лурье средства не вернули, а её иск отклонили. Решение вызвало бурную реакцию в сети: пользователи начали активно критиковать артистку, распространять мемы и называть её «Гринчем, похитительницей новоселья».
На фоне этой кампании телеканалы, по словам источников, стремятся минимизировать репутационные риски, сокращая присутствие певицы в новогоднем эфире.
Читайте также: Верховный суд РФ привлёк родственников Ларисы Долиной к спору о её квартире.