Без боя и пыли: Сумы могут бескровно перейти России

225-й отдельный штурмовой полк ВСУ предпринял и с большими потерями провалил три контратаки в районе Андреевки. Под Алексеевкой российские военные полностью уничтожили боевую группу спецроты этого же полка при попытке очередной атаки.
Агония противника.
Полковник Анатолий Матвийчук назвал подобные действия противника признаками агонии.
«Дело в том, что сегодня по всей линии боевого соприкосновения главком Сырский отдал команду контратаковать, чтобы остановить наступление русской армии. На каких-то участках данная информация до украинских командиров не доходит, и они не контратакуют, а, наоборот, сдаются в плен. Где-то “упоротые и отмороженные нацики” пытаются совершать контратаки, как это произошло в районе Алексеевки на сумском направлении. Но в итоге там до роты украинцев положили», — констатировал полковник.
Эксперт назвал такие попытки «предсмертными конвульсиями» противника.
«Эти контратаки — агония ВСУ в зоне спецоперации, так как самым низшим командирам на откуп отданы все текущие тактические моменты», — подчеркнул Матвийчук.
Законные цели РФ.
Ситуация усугубляется для ВСУ и ударами по критической военной инфраструктуре в регионе. Ранее стало известно о ликвидации крупного пункта дислокации в сумском селе Рыжевка. Важность Сумской области с точки зрения военно-промышленного комплекса Украины в разговоре с aif.ru раскрыл другой военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин.
«Самые крупные заводы ВПК на Украине расположены на юго-востоке страны. Это Днепропетровск, Полтава, Сумы, Харьков. На предприятиях в основном ведется изготовление и сборка беспилотников самолётного типа и ремонт военной техники. Это особенность всех таких заводов. Возможно, там еще снаряды производят», — отметил Алёхин.
Эти объекты, по его словам, являются законными целями. Их поражение, как часть масштабных ударов по военной инфраструктуре Украины, призвано лишить противника возможности восполнять потери и совершать атаки, в том числе на российскую территорию.
«На сумском направлении российская армия продвигается вперед. Перекрыты все направления движения ВСУ в направлении Сум. Возникает вопрос: почему мы не идем на город? Думаю, для этого еще не созрело время», — сказал Матвийчук.
Сумы сами перейдут.
Эксперт пояснил, что российские бойцы целенаправленно создают условия для перехода Сум в РФ. Это достигается за счет методичного создания и «очистки» буферной зоны вокруг города, что фактически ведет к его оперативной изоляции.
«Противник в Сумы пытается перебросить резервы, а эти резервы до Сум не доходят… ВСУ в итоге сами покинут их. Город перейдет РФ без боя», — подытожил военный аналитик.
По мнению экспертов, на сумском направлении российская армия проводит планомерную работу по оперативному окружению ключевого города, минимизируя собственные потери и вынуждая противника либо отступать, либо нести тяжелые потери в бессмысленных контратаках. Параллельно идут системные удары по заводам ВПК в регионе, чтобы подорвать материально-техническую базу украинской группировки, лишая ее возможностей к сопротивлению.
Остается вопрос времени, когда изолированный и лишенный поддержки гарнизон окажется перед неизбежным выбором.