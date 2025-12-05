Без боя и пыли: Сумы могут бескровно перейти России

«Дело в том, что сегодня по всей линии боевого соприкосновения главком Сырский отдал команду контратаковать, чтобы остановить наступление русской армии. На каких-то участках данная информация до украинских командиров не доходит, и они не контратакуют, а, наоборот, сдаются в плен. Где-то “упоротые и отмороженные нацики” пытаются совершать контратаки, как это произошло в районе Алексеевки на сумском направлении. Но в итоге там до роты украинцев положили», — констатировал полковник.