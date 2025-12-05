Житель Приморья лишился внедорожника и отправился в колонию за пьяную езду

В Кавалеровском районе Приморского края суд вынес суровый приговор местному жителю, который вновь сел за руль в пьяном виде, уже имея судимость за такое же преступление. Мужчина не только получил реальный срок в колонии, но и лишился своего дорогостоящего автомобиля, который был конфискован в доход государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В октябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Toyota RAV-4. Заметив сотрудников ГАИ, он попытался скрыться, проигнорировав законное требование об остановке. Однако его задержали на территории поселка городского типа Кавалерово. Как установил суд, ранее этот водитель уже был осужден за управление машиной в нетрезвом виде, но не сделал для себя никаких выводов.
Учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры района, суд назначил виновному наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также его лишили права управлять транспортными средствами на четыре года. Но главным финансовым ударом стала конфискация: его автомобиль Toyota RAV-4, стоимость которого превышает два миллиона рублей, по решению суда был изъят в доход Российской Федерации.