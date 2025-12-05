Житель Приморья лишился внедорожника и отправился в колонию за пьяную езду

В Кавалеровском районе Приморского края суд вынес суровый приговор местному жителю, который вновь сел за руль в пьяном виде, уже имея судимость за такое же преступление. Мужчина не только получил реальный срок в колонии, но и лишился своего дорогостоящего автомобиля, который был конфискован в доход государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".