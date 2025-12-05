На омской границе задержали партию семян для Казахстана

Сотрудники Россельхознадзора на посту «Исилькульский» предотвратили попытку нелегального вывоза за границу крупной партии семян. При досмотре грузовика, следовавшего в Казахстан, были обнаружены более 6 тысяч пакетированных семян овощных и цветочных культур.
Как выяснилось, у перевозчика не было фитосанитарного сертификата — обязательного документа, который подтверждает, что семена безопасны и соответствуют требованиям страны-импортёра. Вывоз такой «подкарантинной» продукции без разрешения запрещён законом.
Автомобиль с семенами возвращён на территорию России для устранения нарушений. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.
С начала 2025 года на омском участке границы с Казахстаном пресечено уже 78 попыток нелегального вывоза продукции с высоким фитосанитарным риском.
Ранее мы сообщали о том, что в реконструкцию пункта пропуска на российско-казахстанской границе на территории Омской области вложат 4,5 млрд рублей.