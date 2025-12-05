Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС РФ пнул брошенную в него гранату и убил противника

Украинский военный кинул в российского бойца гранату после предложения сдаться в плен.

Источник: Аргументы и факты

Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал, что во время боёв за Красноармейск один из военнослужащих сумел нейтрализовать противника, отбив ногой брошенную в него гранату.

По его словам, в укрытии находились двое бойцов, которым он предложил сложить оружие, однако один из них в ответ метнул взрывное устройство.

Гагиев отметил, что граната ударилась ему о ногу, благодаря чему он успел заметить её и быстро отбросил обратно. Взрыв произошёл рядом с противником, после чего завязался короткий бой, завершившийся уничтожением украинских военнослужащих, засевших в укреплённой позиции.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили больше роты боевиков ВСУ в ходе освобождения запорожского села Доброполье под Гуляйполем.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше