Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал, что во время боёв за Красноармейск один из военнослужащих сумел нейтрализовать противника, отбив ногой брошенную в него гранату.
По его словам, в укрытии находились двое бойцов, которым он предложил сложить оружие, однако один из них в ответ метнул взрывное устройство.
Гагиев отметил, что граната ударилась ему о ногу, благодаря чему он успел заметить её и быстро отбросил обратно. Взрыв произошёл рядом с противником, после чего завязался короткий бой, завершившийся уничтожением украинских военнослужащих, засевших в укреплённой позиции.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили больше роты боевиков ВСУ в ходе освобождения запорожского села Доброполье под Гуляйполем.