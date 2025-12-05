В Башкирии продают два школьных здания через электронные аукционы

В деревне Старый Сусадыбаш продается здание начальной школы, построенное в 1964 году. Его площадь — 55,8 квадратных метров, оно находится на участке земли почти в 4,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена этого лота значительно ниже — 115 тысяч рублей. Чтобы участвовать, нужно внести задаток в 11,5 тысячи рублей. Заявки принимаются до 25 декабря, электронный аукцион пройдет 29 декабря.