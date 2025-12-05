В Башкирии продают два школьных здания через электронные аукционы

Администрации Краснокамского и Янаульского районов Башкирии выставили на продажу здания бывших школ. Торги будут проходить в электронном формате на специализированной площадке «Сбербанк-АСТ».
В селе Нижняя Татья продается целый комплекс, включающий здание бывшей школы жилого типа площадью почти 315 квадратных метров, котельную (17,2 кв. м) и земельный участок размером более 4,4 тысячи квадратных метров. Стартовая цена установлена в 500 тысяч рублей. Задаток для участия составляет 50 тысяч рублей. Заявки принимают до 23 декабря, а сами торги в формате публичного предложения начнутся 25 декабря.
В деревне Старый Сусадыбаш продается здание начальной школы, построенное в 1964 году. Его площадь — 55,8 квадратных метров, оно находится на участке земли почти в 4,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена этого лота значительно ниже — 115 тысяч рублей. Чтобы участвовать, нужно внести задаток в 11,5 тысячи рублей. Заявки принимаются до 25 декабря, электронный аукцион пройдет 29 декабря.
Оба объекта не имеют обременений и продаются в соответствии с планами приватизации муниципальной собственности на 2025 год. К участию в торгах допускаются и частные лица, и организации.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.