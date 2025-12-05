Расчёт ТОС «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт ВСУ у города Гуляйполе

«Операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области обнаружили опорный пункт ВСУ. После уточнения координаты были переданы расчёту тяжёлой огнемётной системы “Солнцепёк” 35-й армии, который выдвинулся на позицию ведения огня и нанёс удар термобарическими боеприпасами по цели», — говорится в сообщении.