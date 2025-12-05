Расчёт ТОС «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт ВСУ у города Гуляйполе

Российские военные ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки войск «Восток».
«Операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области обнаружили опорный пункт ВСУ. После уточнения координаты были переданы расчёту тяжёлой огнемётной системы “Солнцепёк” 35-й армии, который выдвинулся на позицию ведения огня и нанёс удар термобарическими боеприпасами по цели», — говорится в сообщении.
Ликвидация опорника ВСУ позволила штурмовикам РФ продолжить успешное продвижение.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-яга», а также средства управления беспилотной украинской авиацией в городе Гуляйполе.
«FPV-дроны поразили аппараты в воздухе, когда те направлялись к позициям штурмовых подразделений группировки», — заявили в МО.
В пределах города были выявлены антенны управления, с помощью которых украинские военные управляли гексакоптерами. Операторы FPV-дронов ликвидировали это оборудование. В лесополосах у населённого пункта ликвидированы пункты управления беспилотной авиацией противника.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные прорвались в село Варваровка под Гуляйполем.