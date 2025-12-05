Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёт ТОС «Солнцепёк» уничтожил опорный пункт ВСУ у города Гуляйполе

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские штурмовики продолжили продвижение.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки войск «Восток».

«Операторы войск беспилотных систем группировки войск “Восток” в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области обнаружили опорный пункт ВСУ. После уточнения координаты были переданы расчёту тяжёлой огнемётной системы “Солнцепёк” 35-й армии, который выдвинулся на позицию ведения огня и нанёс удар термобарическими боеприпасами по цели», — говорится в сообщении.

Ликвидация опорника ВСУ позволила штурмовикам РФ продолжить успешное продвижение.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-яга», а также средства управления беспилотной украинской авиацией в городе Гуляйполе.

«FPV-дроны поразили аппараты в воздухе, когда те направлялись к позициям штурмовых подразделений группировки», — заявили в МО.

В пределах города были выявлены антенны управления, с помощью которых украинские военные управляли гексакоптерами. Операторы FPV-дронов ликвидировали это оборудование. В лесополосах у населённого пункта ликвидированы пункты управления беспилотной авиацией противника.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские военные прорвались в село Варваровка под Гуляйполем.