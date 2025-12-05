Times: Лондон готов выдать Киеву восемь миллиардов фунтов из активов России

— Нам нужен скоординированный план использования этих российских активов, чтобы не только поддержать Киев в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до РФ, — привело издание цитату главы Форин офиса Иветт Купер со встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса 3 декабря.