Times: Лондон готов выдать Киеву восемь миллиардов фунтов из активов России

Великобритания готова передать Украине восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных активов России, но такого механизма пока не существует. Об этом написало издание Times.
— Нам нужен скоординированный план использования этих российских активов, чтобы не только поддержать Киев в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до РФ, — привело издание цитату главы Форин офиса Иветт Купер со встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса 3 декабря.
Источник газеты в правительстве отметил, что конкретный механизм разблокировки российских активов в Британии и их передачи Украине пока не создан.
Парламентарии в Бельгии встретили аплодисментами речь премьер-министра Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил отказ передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии. Он заявил, что от Брюсселя не надо требовать невозможного, сообщил телеканал VRT.
Де Вевер подчеркнул, что бельгийцы «являются лояльными европейцами и готовы поддерживать Украину». По его словам, он не действует в интересах РФ и сделает все, чтобы не допустить разблокировки активов и их возвращения России.