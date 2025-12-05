Москвичи могут увидеть Деда Мороза на Солнце, и это не шутка

Россияне, в первую очередь жители столицы, могут увидеть на Солнце изображение Деда Мороза на оленьей упряжке. Речь идёт о гигантских пятнах на солнечном диске, напоминающих фигуру сказочного персонажа, объяснила старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.
«Если направить камеру телефона на Солнце или смотреть на него через фильтр, сквозь дымку облаков можно увидеть темные пятна, похожие на Деда Мороза на оленьей упряжке. На самом деле это гигантские солнечные пятна», — сказала Кравченко РИА Новости, добавив, что размер самых крупных пятен в несколько раз больше диаметра Земли.
Эксперт напомнила, что на Солнце опасно смотреть невооружённым глазом, а при наблюдении в бинокль или телескоп нужно использовать специальный фильтр. Искать изображение Деда Мороза лучше всего, когда светило находится низко над горизонтом, посоветовала она.
Напомним, на Солнце начался период крайне высокой активности. Исследователи назвали эти процессы полным безумием.
