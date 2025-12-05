Прокуроры арестовали автомобиль омича стоимостью 1 миллион рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя Москаленского района. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение. По версии следствия, 11 октября 2025 года, данный гражданин был остановлен сотрудниками правоохранительных органов за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. По ходатайству следствия на автомобиль обвиняемого стоимостью около 1 млн рублей наложен арест.