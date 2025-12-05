Новые ЖК хотят построить у метромоста и в Советском округе

Первый и наиболее крупный проект планируется реализовать на улице 3-я Енисейская, что рядом с метромостом. Инвестор намерен построить 12 многоэтажных жилых домов высотой до 24 этажей. Было решено вынести вопрос на повторное рассмотрение. Причиной стала недостаточная проработка ключевых аспектов — развития транспортной и социальной инфраструктуры. Новый микрорайон такой плотности требует четкого плана по строительству дорог, школ, детских садов и поликлиник, чтобы не усугублять нагрузку на существующие сети.