Новые ЖК хотят построить у метромоста и в Советском округе

На заседании городского Архитектурно-градостроительного совета в Омске были представлены масштабные планы по возведению новых жилых кварталов.

Источник: Freepik

Первый и наиболее крупный проект планируется реализовать на улице 3-я Енисейская, что рядом с метромостом. Инвестор намерен построить 12 многоэтажных жилых домов высотой до 24 этажей. Было решено вынести вопрос на повторное рассмотрение. Причиной стала недостаточная проработка ключевых аспектов — развития транспортной и социальной инфраструктуры. Новый микрорайон такой плотности требует четкого плана по строительству дорог, школ, детских садов и поликлиник, чтобы не усугублять нагрузку на существующие сети.

Второй проект предполагает создание жилого квартала в границах улиц Заозерная — Королева — Тюленина в Советском округе Омска. На этом участке застройщик планирует возвести пять 17-этажных жилых домов. Этот проект также был одобрен членами Архитектурно-градостроительного совета города.

Отметим, что обширную территорию между улицей Тюленина и проспектом Королева осваивают, в частности, «Сибград» и «Стройбетон».

Члены совета поддержали концепции, однако отметили необходимость их серьезной доработки совместно с профессиональным сообществом.