В омском Амуре вместо двух школ возведут одну огромную

Как отметили в городском департаменте архитектуры и градостроительства, согласно генплану Омска и проекту планировки территории в этом районе помимо существующей школы на 1 122 мест планировалось разместить еще две по 900 мест каждая. Однако из-за плотной застройки пришлось принять другое решение — построить одну школу на большое количество мест.