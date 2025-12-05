В омском Амуре вместо двух школ возведут одну огромную

На Архитектурно-градостроительном совете Омска получил одобрение проект строительства школы на 2 100 мест в жилом районе «Амурский».
Как отметили в городском департаменте архитектуры и градостроительства, согласно генплану Омска и проекту планировки территории в этом районе помимо существующей школы на 1 122 мест планировалось разместить еще две по 900 мест каждая. Однако из-за плотной застройки пришлось принять другое решение — построить одну школу на большое количество мест.
Согласно проекту, в будущей школе планируется четыре этажа. В одном потоке будет восемь классов, в старшей школе — шесть. Начальная школа с 1 по 4 классы рассчитана на 800 учащихся. Основная школа (5−9 классы) — на 1000 детей. Старшая школа (10−11 классы) — на 300 человек.
На территории школы предполагается устроить футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, круговую дорожку для бега, универсальные площадки для спортивных упражнений, а во внутреннем дворике появятся площадка для проведения общешкольных мероприятий и места тихого отдыха.