В Ангарске прокуратура вернула женщине деньги, украденные мошенниками

— В июне 2024 года 67-летней женщине позвонил лже-оператор связи. Под предлогом улучшения услуг он убедил ее проверить привязку банковских карт к телефону через видеозвонок в мессенджере. После чего мошенники удаленно оформили на ее имя кредитную карту и похитили 250 тысяч рублей, — рассказывают в прокуратуре.