В Ангарске прокуратура вернула женщине деньги, украденные мошенниками

Прокуратура Ангарска помогла жительнице города через суд вернуть ее сбережения, которые похитили аферисты. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— В июне 2024 года 67-летней женщине позвонил лже-оператор связи. Под предлогом улучшения услуг он убедил ее проверить привязку банковских карт к телефону через видеозвонок в мессенджере. После чего мошенники удаленно оформили на ее имя кредитную карту и похитили 250 тысяч рублей, — рассказывают в прокуратуре.
Расследование вывело на преступника из подмосковного Одинцова. Прокуратура Ангарска подала в суд по его месту жительства иск о взыскании украденных средств. Суд полностью поддержал требования, обязав мошенника вернуть потерпевшей более 290 тысяч рублей (основную сумму и проценты).
