Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске прокуратура вернула женщине деньги, украденные мошенниками

Жертва отдала преступникам 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Ангарска помогла жительнице города через суд вернуть ее сбережения, которые похитили аферисты. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

— В июне 2024 года 67-летней женщине позвонил лже-оператор связи. Под предлогом улучшения услуг он убедил ее проверить привязку банковских карт к телефону через видеозвонок в мессенджере. После чего мошенники удаленно оформили на ее имя кредитную карту и похитили 250 тысяч рублей, — рассказывают в прокуратуре.

Расследование вывело на преступника из подмосковного Одинцова. Прокуратура Ангарска подала в суд по его месту жительства иск о взыскании украденных средств. Суд полностью поддержал требования, обязав мошенника вернуть потерпевшей более 290 тысяч рублей (основную сумму и проценты).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские в последний момент отговорили врача от перевода 3 миллионов мошенникам.