Военные эксперты объяснили aif.ru, почему родной город Зеленского — законная цель. Они рассказали о секретных базах БПЛА и бункерах, расположенных в Кривом Роге.
Налёт на СБУ.
Удар высокоточного ракетного комплекса «Искандер-М» по зданию СБУ в Кривом Роге мог привести к уничтожению критически важной инфраструктуры украинских спецслужб. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ракета поразила часть здания, где располагалась серверная.
«Удар пришелся в часть здания с серверной», — акцентировал Лебедев.
В результате атаки могло быть уничтожено оборудование с секретными данными — а это серьезный удар по оперативным возможностям СБУ в регионе.
Координатор подполья не подтвердил слухи о возможном присутствии в момент атаки специалистов НАТО.
«Вряд ли в здании СБУ в момент атаки находились специалисты НАТО. Если бы это было так, то подняли много шума. А так не было ни эвакуации вертолетами, ни западных реанимационных. Скорее всего, в момент удара там находился средний состав СБУ, который реально работает», — сказал Лебедев.
По его информации, в результате удара три человека погибли, пять получили тяжелые ранения, еще несколько украинских спецслужбистов отделались легкими ранениями.
Почему Кривой Рог — постоянная цель?
Этот удар вновь привлек внимание к Кривому Рогу — родному городу Владимира Зеленского. Как объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, этот населенный пункт Днепропетровской области содержит множество объектов, являющихся законными целями.
«В частности, в Кривом Роге есть военно-технические базы по разработке беспилотных летательных аппаратов и средств управления. И по ним, конечно же, бьют», — отметил Матвийчук.
Эксперт также не исключил, что в городе может находиться один из запасных бункеров для высшего руководства Украины. Данную информацию косвенно подтверждают и другие источники. Ранее о бункерах на родине Зеленского рассказывал подполковник ЛНР Андрей Марочко.
«На территории Кривого Рога есть ряд ключевых, значимых объектов для руководства Украины, в том числе и бункеры. Но здесь нужно уточнить: есть бункеры для военных, на содержание которых выделяются средства и которые активно используются, а есть гражданские, о которых не сильно беспокоятся», — объяснял он.
Напомним, что в июле 2024 года в Кривом Роге гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» был поражен так называемый «генеральский бункер» украинской армии. Как заявляли СМИ, координаты цели могли быть «слиты» недовольными военнослужащими ВСУ.
«Такие удары просто так не наносятся».
Комментируя удар по зданию СБУ, Анатолий Матвийчук подчеркнул, что подобные точечные удары всегда имеют под собой точное разведывательное обоснование. Он связал успех операции с работой патриотов-подпольщиков на территории Украины.
«Такие удары просто так не наносятся. Говорят, что на Украине нет протестных движений. Но, думаю, есть протестные движения в виде патриотов-подпольщиков. Партизанами бы я их бы не назвал, но это люди, которые передают нашей стороне конкретные данные», — сказал эксперт.
Он предположил, что в здании СБУ могло проходить важное организационное собрание или хранились проекты, представляющие большой интерес, учитывая, что Кривой Рог сегодня — это практически прифронтовая полоса.
«Думаю, что там была интересная информация, которую наши попытались реализовать ударами “Искандера”. Возможно, на совещании находились советники стран НАТО», — добавил Матвийчук.
Удар по зданию СБУ в Кривом Роге можно рассматривать как многоуровневую операцию. Она нанесла урон кадровому составу спецслужбы, уничтожила, вероятно, значительные массивы секретных данных и вновь продемонстрировала способность российской разведки получать актуальную информацию изнутри украинских структур.
Кроме того, этот инцидент высветил особый статус Кривого Рога как важного логистического, военно-промышленного и, возможно, командного центра, что гарантирует ему дальнейшее пристальное внимание со стороны ВС РФ.