Ракеты летят к дому Зеленского: разбиты секретные обьекты в Кривом Роге

«Вряд ли в здании СБУ в момент атаки находились специалисты НАТО. Если бы это было так, то подняли много шума. А так не было ни эвакуации вертолетами, ни западных реанимационных. Скорее всего, в момент удара там находился средний состав СБУ, который реально работает», — сказал Лебедев.