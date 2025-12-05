Пленный: украинских солдат обучали в Германии на виртуальном стрельбище

Пленный отметил, что его возраст значительно превышал установленный для участия в такой программе порог. Несмотря на то что набор, по его словам, ограничивался 35 годами, в Германию его отправили в 48-летнем возрасте. Он признался, что был удивлён решению командования, но посчитал зарубежную подготовку лучшей альтернативой тяжёлым работам, к которым обычно привлекали мобилизованных.