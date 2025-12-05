Пленный: украинских солдат обучали в Германии на виртуальном стрельбище

Взятый в плен в Волчанске украинский военнослужащий с позывным Ганс рассказал, что проходил курс молодого бойца в Германии. По его словам, программа включала обучение передвижению по лесистой местности, маскировке, обороне позиций и штурму окопов.
В ходе подготовки использовалось немецкое стрелковое оружие, а завершалась она тренировками на виртуальном стрельбище, где бойцам выдавали автоматы с коллиматорными прицелами. После курса каждому выдавали распечатанный на обычной бумаге сертификат о прохождении обучения.
Пленный отметил, что его возраст значительно превышал установленный для участия в такой программе порог. Несмотря на то что набор, по его словам, ограничивался 35 годами, в Германию его отправили в 48-летнем возрасте. Он признался, что был удивлён решению командования, но посчитал зарубежную подготовку лучшей альтернативой тяжёлым работам, к которым обычно привлекали мобилизованных.
Ганс также рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования забрали его в момент, когда он вышел в магазин за хлебом. При этом мужчина утверждает, что имеет проблемы со здоровьем, включая варикоз, а дома у него остались жена и мать. По его словам, он является этническим русским.
