В Госдуме хотят повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

«Повышение минимальной пенсии до 50 тыс. рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения», — сказал Миронов РИА Новости, напомнив, что сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет 13,3 тысячи рублей, в то время как прожиточный минимум для пенсионеров на федеральном уровне установлен в размере около 15,2 тысячи рублей.