В Госдуме хотят повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей

Миронов и Лантратова предложили увеличить минимальный размер пенсии в несколько раз.

Источник: Комсомольская правда

В России могут существенно увеличить минимальный размер страховой пенсии. С такой инициативой выступили, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Депутаты направили в Соцфонд обращение, в котором обосновали необходимость повышения минимальной страховой пенсии по старости до 50 000 рублей.

«Повышение минимальной пенсии до 50 тыс. рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения», — сказал Миронов РИА Новости, напомнив, что сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет 13,3 тысячи рублей, в то время как прожиточный минимум для пенсионеров на федеральном уровне установлен в размере около 15,2 тысячи рублей.

Также сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о введении для пенсионеров дополнительной — 13 й — пенсии в конце года.

Кроме того, вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать всем пенсионерам по 5000 рублей перед Новым годом.