Хабаровчане могут принять участие в прямой линии с Путиным 19 декабря

Хабаровчане смогут задать вопрос Президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года», которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Источник: Скриншот

В прямом эфире глава государства подведёт основные политические и социально-экономические итоги 2025 года и ответит на обращения граждан.

Жители края могут направить свои вопросы через официальный сайт программы. Также доступны СМС- и ММС-сообщения на номер 0−40−40 и звонки по телефону 8−800−200−40−40. Приём обращений обеспечен и через специальное мобильное приложение.

Отправить текстовый или видеовопрос можно и через социальные сети: официальные страницы программы работают во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Для пользователей мессенджеров доступен чат-бот в MAX.

Приём вопросов стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится вплоть до завершения эфира 19 декабря.