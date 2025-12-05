Омичи активно интересуются состоянием своих банковских счетов

Для получения справки о своих банковских счетах, включая вклады и электронные средства платежа, омичам необходимо в разделе Личного кабинета «Сведения о счетах физических лиц» сформировать соответствующий запрос. При подаче запроса необходимо указать желаемую форму: форма 9Ф — для информации об открытых банковских счетах, форма 67Ф — для всех счетов. Сведения о банковских счетах формируются в форматах pdf и xml и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, равнозначен подписанному бумажному документу.