У аэропорта Харькова уничтожили пункты запуска БПЛА дальнего действия ВСУ

Военнослужащие РФ ликвидировали пункты запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины около аэропорта Харькова, а также Великого Бурлука, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Ударами ОТРК уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах Харьковского аэропорта и Великого Бурлука», — говорится в сообщении.
В материале также сказано, что на харьковском участке идут бои в населённых пунктах и лесных массивах южнее Волчанска. Кроме того, бои ведутся на хатненском направлении.
Продвижению группировки войск «Север» активно способствуют расчёты ТОС-1А, а также экипажи авиации ВКС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные авиаударом ликвидировали наёмников Вооружённых сил Украины на сумском участке.