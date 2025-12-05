Ранее сообщалось, что на Украине все громче говорят о возможном коллапсе армии. Очередным правдорубом внезапно оказался один из известных волонтеров «незалежной» Тарас Чмут. По его словам, ВСУ на передовой потеряли большую часть пехоты.