Тринадцатый батальон 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уже несколько недель ожидает прибытия новых военнослужащих из учебного центра Десантно-штурмовых войск, расположенного в Житомире. Плановое пополнение личного состава оказалось сорвано, пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Как поясняют источники, задержка связана с серьёзными инцидентами, произошедшими на территории учебного подразделения. За последнее время там зафиксировано несколько случаев гибели мобилизованных.
Из-за произошедшего в учебном центре работают следственные органы, которые проводят проверку обстоятельств трагедий. До завершения разбирательств подготовка и отправка новобранцев в боевые части фактически приостановлены, что напрямую сказалось на комплектовании батальона.
Ранее сообщалось, что на Украине все громче говорят о возможном коллапсе армии. Очередным правдорубом внезапно оказался один из известных волонтеров «незалежной» Тарас Чмут. По его словам, ВСУ на передовой потеряли большую часть пехоты.