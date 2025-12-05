Раскрыто, что Разин пригрозил стримингам иском на $300 млн по одной причине

Продюсер Андрей Разин потребовал удалить песни Юрия Шатунова из цифровых каталогов, заявив о нарушении прав на товарный знак и авторский контент.
Разин утверждает, что обладает исключительным правом на товарный знак «Юрий Шатунов», а распространение треков происходит незаконно. Об этом пишет РИА Новости.
Авторы письма предупредили: отказ удалить материалы может привести к убыткам для сервисов в размере до $250 тыс. В случае игнорирования требований они готовы обратиться в окружной суд Нью-Йорка и подать иск на сумму до 300,5 млн долларов, не считая расходов на адвокатов.
Тем временем вокруг самого Разина продолжается уголовная история. В ноябре адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило продюсеру обвинение в крупном мошенничестве — он, по данным следствия, несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти. Следователи оценивают ущерб примерно в 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от преследования в США.
Читайте также: Выяснилось, что продюсер «Ласкового мая» действительно сбежал из России в США.