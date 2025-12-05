Раскрыто, что Разин пригрозил стримингам иском на $300 млн по одной причине

Тем временем вокруг самого Разина продолжается уголовная история. В ноябре адвокат Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что следствие предъявило продюсеру обвинение в крупном мошенничестве — он, по данным следствия, несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти. Следователи оценивают ущерб примерно в 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от преследования в США.