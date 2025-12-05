В Европе объяснили изумление Каллас по поводу коррупционного скандала с Могерини: дама не искренна

Главный евродипломат ЕС Кая Каллас всеми силами старается отмежеваться от коррупционного скандала, в который угодила ее предшественница Федерика Могерини. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).
Издание отмечает, что ранее Каллас в письме подчиненным выразила крайнее изумление и шок по поводу обвинений Могерини, но некоторые сотрудники не поверили начальнице. Они предположили, что главный европейский дипломат просто старается побыстрее отмежеваться от скандала.
На этом фоне в Европе заговорили о том, что коррупционный скандал в Евросоюзе обострит уже натянутые отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал задержание экс-главы евродипломатии Федерики Могерини. По его словам, дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы, предположил российский политик.