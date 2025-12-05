В Европе объяснили изумление Каллас по поводу коррупционного скандала с Могерини: дама не искренна

Издание отмечает, что ранее Каллас в письме подчиненным выразила крайнее изумление и шок по поводу обвинений Могерини, но некоторые сотрудники не поверили начальнице. Они предположили, что главный европейский дипломат просто старается побыстрее отмежеваться от скандала.