Белорусские школьники выбрасывали до 80% салатов из этих трех овощей и бобовых культур

Начальник управления по образованию Минского райисполкома Людмила Лукша сказала sb.by, что школьники пристоличного региона выбрасывали на 80% салаты из этих трех овощей и бобовых культур.
В Минском районе провели детальный анализ предпочтений школьников. Вот какие данные получили.
Полностью съедают салат «Секунда» из вареной колбасы, яйца и огурца. Салат «Сударушка» (это кукуруза, морковка и сыр) тоже пользуется популярностью. Держит позиции и винегрет с квашеной капустой — хорошо. Также в списке предпочтений со знаком «плюс» у детей и порционный маринованный огурец. Как, кстати, и свежий.
А вот свежие помидоры дети едят не так охотно. Салат «Зорачка», который состоит из моркови, соленого огурца и горошка, по нраву 52% учеников. По салату из свеклы с сыром и чесноком вкусы разделились: старшеклассникам он нравится, а вот школьники с первого по пятый классы отправляют его в отходы. Салаты из свеклы с добавлением горошка и фасоли и вовсе выбрасываются на 64 — 80%.
«80 процентов руководителей учреждений образования отмечают: там, где в составе лук, дети отказываются есть такие блюда», — добавила Людмила Лукша.
Напомним, в Беларуси не первый год ищут новые формы для организации школьного питания. Особенно активно после недавнего совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы, и заявил о воровстве в школьных столовых. А Комитет госконтроля сказал о жалобах самих учащихся на питание в школах Беларуси, а также об итогах проверок столовых учреждений образования, которые выявили еду с истекшими сроками годности, недовесы, вынос продуктов.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец отметил вскоре после упомянутого совещания у президента, что директор должен снимать пробу с еды в школьной столовой и назвал две причины, почему детям не нравится еда в школьных столовых.