В Троицке руины исторического памятника продаются за рубль

Дом когда-то был двухэтажным, его украшала деревянная резьба. Но к настоящему моменту осталась лишь кирпичная кладка первого этажа и груда обломков неподалеку. Развалины теперь пытаются не столько продать, сколько поручить хоть кому-нибудь. Начальная цена за них на аукционе — один рубль.