В Троицке руины исторического памятника продаются за рубль

В Челябинской области на аукцион выставили старинное здание.

Источник: ГИС торги

В Троицке Челябинской области на продажу выставили старинный дом по улице Володарского, 20. Вернее, продается то, что от этого дома осталось.

Здание признано памятником истории и объектом культурного наследия. Оно было построено в конце девятнадцатого века. В начале двадцатого там жил организатор Троицкой подпольной большевистской организации Федор Сыромолотов.

Дом когда-то был двухэтажным, его украшала деревянная резьба. Но к настоящему моменту осталась лишь кирпичная кладка первого этажа и груда обломков неподалеку. Развалины теперь пытаются не столько продать, сколько поручить хоть кому-нибудь. Начальная цена за них на аукционе — один рубль.