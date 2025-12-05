В Троицке руины исторического памятника продаются за рубль

В Троицке Челябинской области на продажу выставили старинный дом по улице Володарского, 20. Вернее, продается то, что от этого дома осталось.
Здание признано памятником истории и объектом культурного наследия. Оно было построено в конце девятнадцатого века. В начале двадцатого там жил организатор Троицкой подпольной большевистской организации Федор Сыромолотов.
Дом когда-то был двухэтажным, его украшала деревянная резьба. Но к настоящему моменту осталась лишь кирпичная кладка первого этажа и груда обломков неподалеку. Развалины теперь пытаются не столько продать, сколько поручить хоть кому-нибудь. Начальная цена за них на аукционе — один рубль.