Снегопады в Башкирии начнутся в середине декабря

Обильные снегопады в Башкирии начнутся с 11 декабря. В этот день количество осадков составит до 2 миллиметров за сутки.
Пик непогоды ожидается 14 декабря: синоптики прогнозируют до 7,8 миллиметра осадков. Из-за относительно теплой погоды снег будет чередоваться с дождем.
После этого в регионе заметно похолодает, а с 15 по 17 декабря вновь пройдут обильные снегопады, а суточная норма превысит 10 миллиметров. Если эти прогнозы подтвердятся, то именно во второй декаде декабря в республике, наконец, установится постоянный снежный покров.
