Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопады в Башкирии начнутся в середине декабря

Синоптики обещают устойчивый снежный покров к середине месяца.

Источник: Комсомольская правда

Обильные снегопады в Башкирии начнутся с 11 декабря. В этот день количество осадков составит до 2 миллиметров за сутки.

Пик непогоды ожидается 14 декабря: синоптики прогнозируют до 7,8 миллиметра осадков. Из-за относительно теплой погоды снег будет чередоваться с дождем.

После этого в регионе заметно похолодает, а с 15 по 17 декабря вновь пройдут обильные снегопады, а суточная норма превысит 10 миллиметров. Если эти прогнозы подтвердятся, то именно во второй декаде декабря в республике, наконец, установится постоянный снежный покров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.