Снегопады в Башкирии начнутся в середине декабря

После этого в регионе заметно похолодает, а с 15 по 17 декабря вновь пройдут обильные снегопады, а суточная норма превысит 10 миллиметров. Если эти прогнозы подтвердятся, то именно во второй декаде декабря в республике, наконец, установится постоянный снежный покров.