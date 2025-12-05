Юрист усомнился в «невменяемости» Ларисы Долиной при продаже квартиры: и вот почему

Певица Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру во многом благодаря заключению психолого-психиатрической экспертизы. Однако некоторые считают, что эта экспертиза могла быть несостоятельной. Юрист Вадим Багатурия рассказал KP.RU, почему выводы специалистов вызывают у него серьезные вопросы.
«Это звучит странно. Сделка регистрируется примерно неделю. А до этого нужно дать объявление о продаже, найти человека, который способен купить жилье за 100 с лишним миллионов. Все это длилось минимум две-три недели. Неужели все это время певица ничего не понимала?» — усомнился адвокат.
Долина продала квартиру за 112 миллионов рублей, но позже заявила, что стала жертвой мошенников и в момент сделки не осознавала своих действий. Суд принял сторону артистки, оставив жилье ей, а покупательницу Полину Лурье фактически отправили взыскивать деньги с предполагаемых аферистов.
Ранее Багатурия также заявлял, что подобная практика опасна. Если такие решения станут нормой, добросовестные покупатели будут оставаться и без жилья, и без уплаченных средств.