Юрист усомнился в «невменяемости» Ларисы Долиной при продаже квартиры: и вот почему

Юрист Багатурия подверг сомнению психологическую экспертизу Ларисы Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Певица Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру во многом благодаря заключению психолого-психиатрической экспертизы. Однако некоторые считают, что эта экспертиза могла быть несостоятельной. Юрист Вадим Багатурия рассказал KP.RU, почему выводы специалистов вызывают у него серьезные вопросы.

«Это звучит странно. Сделка регистрируется примерно неделю. А до этого нужно дать объявление о продаже, найти человека, который способен купить жилье за 100 с лишним миллионов. Все это длилось минимум две-три недели. Неужели все это время певица ничего не понимала?» — усомнился адвокат.

Долина продала квартиру за 112 миллионов рублей, но позже заявила, что стала жертвой мошенников и в момент сделки не осознавала своих действий. Суд принял сторону артистки, оставив жилье ей, а покупательницу Полину Лурье фактически отправили взыскивать деньги с предполагаемых аферистов.

Ранее Багатурия также заявлял, что подобная практика опасна. Если такие решения станут нормой, добросовестные покупатели будут оставаться и без жилья, и без уплаченных средств.