Бутерброд с натуральной красной икрой подорожал на 13% за год в РФ

Также сообщается, что подорожал ещё один неотъемлемый компонент новогоднего стола — салат «Оливье». Порция салата теперь стоит дороже на 4%. При этом цены на некоторые ингредиенты для него понизились, на другие же — подскочили. Дешевле стали яйца, картофель, морковь, а подорожали докторская колбаса, солёные огурцы, зелёный горошек и майонез.