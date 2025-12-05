Ричмонд
Бутерброд с натуральной красной икрой подорожал на 13% за год в РФ

Цены на имитированную икру в России подскочили больше, чем на красную.

Источник: Комсомольская правда

Бутерброд с красной икрой за год в РФ выросла на 13%. Речь идёт о натуральной икре, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование. В то же время бутерброд с имитацией красной икры стал дороже на 24%.

Год назад бутерброд с натуральной икрой стоил 969 рублей, сейчас за него придётся отдать 1090 рублей, за бутерброд с имитацией икры — 134 рубля, в то время, как в прошлом году он стоил 108 рублей.

Также сообщается, что подорожал ещё один неотъемлемый компонент новогоднего стола — салат «Оливье». Порция салата теперь стоит дороже на 4%. При этом цены на некоторые ингредиенты для него понизились, на другие же — подскочили. Дешевле стали яйца, картофель, морковь, а подорожали докторская колбаса, солёные огурцы, зелёный горошек и майонез.

Накануне экономист подсчитал, что общие расходы на классическое новогоднее меню для семьи из четырех человек превысят 10 тысяч рублей.

Что было на новогоднем столе советского человека и сколько это стоило, читайте здесь на KP.RU.